Росія знову відмовилася обговорювати інцидент на Азові в рамках ТКГ, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Україна і ОБСЄ ініціювали позачергову конференцію контактної групи

Російська сторона вдруге відмовилася обговорювати інцидент в Азовському морі в рамках відеоконференції тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого віце-спікера Ради Ірини Геращенко в Facebook.

За її словами, українська сторона і ОБСЄ ініціювали зустріч контактної групи в Skype-режимі, щоб обговорити агресію Росії в Азово-Керченської акваторії та вимагати звільнення моряків.

"Російська сторона цинічно відмовилася від такої зустрічі. Це друга поспіль відмова Росії сідати за стіл переговорів і відповідати на питання щодо агресії", - додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко закликав НАТО направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на моряків в Керченській протоці.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці. Від цього рішення залежить його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Аргентині на полях саміту "Великої двадцятки".