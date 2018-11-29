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Росія знову відмовилася обговорювати інцидент на Азові в рамках ТКГ, - Геращенко

Новини » Політика    29.11.2018 - 11:22
Росія знову відмовилася обговорювати інцидент на Азові в рамках ТКГ, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Україна і ОБСЄ ініціювали позачергову конференцію контактної групи

Російська сторона вдруге відмовилася обговорювати інцидент в Азовському морі в рамках відеоконференції тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого віце-спікера Ради Ірини Геращенко в Facebook.

За її словами, українська сторона і ОБСЄ ініціювали зустріч контактної групи в Skype-режимі, щоб обговорити агресію Росії в Азово-Керченської акваторії та вимагати звільнення моряків.

"Російська сторона цинічно відмовилася від такої зустрічі. Це друга поспіль відмова Росії сідати за стіл переговорів і відповідати на питання щодо агресії", - додала Геращенко.

Росія знову відмовилася обговорювати інцидент на Азові в рамках ТКГ, - Геращенко

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко закликав НАТО направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на моряків в Керченській протоці.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці. Від цього рішення залежить його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Аргентині на полях саміту "Великої двадцятки".

 

Ердоган обговорив з Трампом ситуацію в Азовському морі
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