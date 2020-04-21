Украина может предложить миру свои хранилища для нефти, - Витренко

Украина может предложить свои потіжності для хранения мировой нефти. Об этом на фоне падения цен на нефть заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, в мире "уже негде хранить нефть", и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Украина же имеет нефтетранспортную систему и заводы.

"В Украине есть огромное нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", - написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.

"Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать... Нужно стараться сохранять более не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран", - подчеркнул Витренко, добавив, что ранее в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после падения цен на нефть, что США закачают в нефтехранилища 75 млн баррелей сырья. Таким образом стратегические нефтехранилища будут полностью заполнены.