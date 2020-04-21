Україна може запропонувати світу свої сховища для зберігання нафти, - Вітренко

Україна може запропонувати свої потужності для зберігання світової нафти. Про це на тлі падіння цін на нафту заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, у світі "вже немає де зберігати нафту", і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому. Україна ж має нафтотранспортну систему та заводи.

"В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості", - написав Вітренко у Facebook.

Він додав, що бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз.

"Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати... Потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобуваючих країн", - підкреслив Вітренко, додавши, що раніше у Міноборони було величезне сховище на 1 млн тонн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив після падіння цін на нафту, що США закачають у нафтосховища 75 млн барелів сировини. Таким чином стратегічні нафтосховища будуть майже повністю заповнені.