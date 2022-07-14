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Украина предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна

Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для безопасного экспорта аграрной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

Он отметил, что это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру.

"По результатам встречи в (Стамбуле - ред.) стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН. Он будет расположен в Стамбуле. Его задачей будет осуществление общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море", - сообщил Ермак.

Напомним, вчера, 13 июля, в Стамбуле состоялись переговоры Украины, Турции, ООН и России. На них обсуждалось возобновление экспорта украинского зерна морем.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни.

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Агропромышленный комплексАндрей Ермак