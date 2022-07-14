RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна

Фото: Андрій Єрмак, глава офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі для безпечного експорту аграрної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака в Telegram.

Він зазначив, що це дозволить забезпечити експорт українського зерна і забезпечити продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.

"За результатами зустрічі в (Стамбулі - ред.) сторони домовилися сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде розташований в Стамбулі. Його завданням буде здійснення спільного моніторингу та координації безпечної навігації в Чорному морі", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, в Стамбулі відбулися переговори України, Туреччини, ООН і Росії. На них обговорювалося відновлення експорту українського зерна морем.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Агропромышленный комплексАндрій Єрмак