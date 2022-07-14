Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна

Він зазначив, що це дозволить забезпечити експорт українського зерна і забезпечити продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.

"За результатами зустрічі в (Стамбулі - ред.) сторони домовилися сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде розташований в Стамбулі. Його завданням буде здійснення спільного моніторингу та координації безпечної навігації в Чорному морі", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, в Стамбулі відбулися переговори України, Туреччини, ООН і Росії. На них обговорювалося відновлення експорту українського зерна морем.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.