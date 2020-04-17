Украина предложила соглашение о Совместном авиационном пространстве с ЕС

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Соглашение предлагают подписать во время саммита "Восточного партнерства"

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил заключить соглашение о Совместном авиационном пространстве с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров.

Так, во время сегодняшнего телефонного разговора с главой правительства Хорватия Андреем Пленковичем украинский премьер предложил подписать соглашение о Совместном авиационном пространстве с ЕС во время саммита "Восточного партнерства".

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что Украина и Франция договорились о сотрудничестве за двумя стратегическими направлениями. В частности, Франция будет поддерживать инфраструктурные проекты Украины, а также проекты по восстановлению Донбасса.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Европейский союз договорились о координации по противодействию распространению коронавируса. В ЕС положительно оценили меры украинского правительства по противодействию пандемии коронавируса. Киев также передал список украинских потребностей для борьбы с коронавирусом, по которым ЕС может оказать поддержку Украине.

Кроме того, Евросоюз выделит 13 млн евро для помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе. Средства будут выделены для помощи наиболее уязвимым категориям людей, которые пострадали от военных действий.