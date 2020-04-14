Украина и Франция договорились о сотрудничестве по инфраструктурным проектам

В частности, речь идет о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе и производстве локомотивов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен, в ходе которой стороны договорились о сотрудничестве по двум стратегическим направлениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Так, стороны договорились о сотрудничестве по инфраструктурным проектам и проектам по восстановлению Донбасса. В частности, речь идет о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.
"Украинская сторона будет максимально способствовать и выполнит все условия, необходимые для реализации этого проекта", - отметил премьер.
Другой проект касается производства локомотивов. В рамках этой программы украинские предприятия могут стать частью большого производственной цепи.
"Благодарен правительству Франции, которое разработало и будет финансировать этот проект, за это жест политической и экономической поддержки", - заявил Шмыгаль.
Одним из аспектов этой программы может стать выделение Францией 100 млн евро на модернизацию железнодорожных участков, подвижного состава и тому подобное.
Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической отрасли.
Во время встречи была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время онлайн-заседание для обсуждения реализации этих инициатив.
Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой была обсуждена ситуация в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине.