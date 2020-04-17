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Україна запропонувала угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС

Новини » Політика     17.04.2020 - 17:17
Україна запропонувала угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Угоду пропонують підписати під час саміту "Східного партнерства"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував укласти угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським союзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів.

Так, під час сьогоднішньої телефонної розмови з очільником уряду Хорватія Андреєм Пленковичем український прем'єр запропонував підписати угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС під час саміту "Східного партнерства".

Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що Україна та Франція домовилися про співпрацю за двома стратегічними напрямами. Зокрема, Франція підтримуватиме інфраструктурні проєкти України, а також проєкти щодо відновлення Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що Україна та Європейський союз домовилися про координацію з протидії розповсюдження коронавірусу. У ЄС позитивно оцінили заходи українського уряду з протидії пандемії коронавірусу. Київ також передав список українських потреб для боротьби з коронавірусом, за якими ЄС може надати підтримку Україні.

Крім того, Євросоюз виділить 13 млн євро для допомоги постраждалим внаслідок конфлікту на Донбасі. Кошти будуть виділені для допомоги найбільш вразливим категоріям людей, які постраждали від військових дій.

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