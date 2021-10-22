Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу в Європу

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. На його думку, збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.