Украина предложила России провести встречу омбудсменов в рамках ТКГ

Новости Общество 14.08.2018 - 17:28
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина предложила РФ провести встречу омбудсменов двух стран в рамках "Минска"

Украинская сторона предложила России провести встречу омбудсменов двух стран в рамках трехсторонней контактной группы (ТГК) 21-22 августа. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы сделали предложение, чтобы украинский омбудсмен Л. Денисова встретилась со своей визави из РФ Т. Москальковой 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ и делали все для разблокирования процесса освобождения удерживаемых. Украина к этому готова. Мы стоим на позиции Олега Сенцова и требуем освободить всех", - написала она.

Украина предложила России провести встречу омбудсменов в рамках ТКГ

Напомним, также она заявила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных.

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Теги:  Ирина Геращенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС