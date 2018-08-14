Украина готова помиловать боевиков с Донбасса в обмен на освобождение политзаключенных

Геращенко заявила, что Украина готова помиловать преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных

Первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных. Об этом она написала в Facebook.

Также она подтвердила готовность Украины обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории РФ украинских политзаключенных

"Мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших! Дайте команду вашим марионеткам в ОРДЛО забрать несколько десятков преступников и отдать наших героев", - сообщила она.

Герашенко отметила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе в рядах пророссийских бандформирований, "чтобы извлечь наших с ОРДЛО".

По ее словам, представители ОРДЛО в Минске пытаются разыграть кремлевский сценарий об "обмене всех установленных на всех установленных" и утверждают, " что в их застенках лишь 20 украинских граждан и требуя от нас 300".

Напомним, в конце июля украинский омбудсмен Людмила Денисова направила Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных в Украине россиян на украинских политзаключенных.