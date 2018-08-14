Україна запропонувала Росії провести зустріч омбудсменів у рамках ТКГ

Новини Суспільство 14.08.2018 - 17:28
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна запропонувала РФ провести зустріч омбудсменів двох країн у рамках "Мінська"

Українська сторона запропонувала Росії провести зустріч омбудсменів двох країн у рамках тристоронньої контактної групи (ТГК) 21-22 серпня. Про це Facebook повідомила перший заступник голови Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Ми зробили пропозицію, щоб український омбудсмен Л. Денісова зустрілася зі своїм візаві з РФ Т. Москальковою 21-22 серпня в Мінську, в рамках ТКГ і робили все для розблокування процесу звільнення утримуваних. Україна до цього готова. Ми стоїмо на позиції Олега Сенцова і вимагаємо звільнити всіх", - написала вона.

Україна запропонувала Росії провести зустріч омбудсменів у рамках ТКГ

Нагадаємо, також вона заявила, що Україна готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів.

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Теги:  Ірина Геращенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС