Україна запропонувала Росії провести зустріч омбудсменів у рамках ТКГ

Україна запропонувала РФ провести зустріч омбудсменів двох країн у рамках "Мінська"

Українська сторона запропонувала Росії провести зустріч омбудсменів двох країн у рамках тристоронньої контактної групи (ТГК) 21-22 серпня. Про це Facebook повідомила перший заступник голови Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Ми зробили пропозицію, щоб український омбудсмен Л. Денісова зустрілася зі своїм візаві з РФ Т. Москальковою 21-22 серпня в Мінську, в рамках ТКГ і робили все для розблокування процесу звільнення утримуваних. Україна до цього готова. Ми стоїмо на позиції Олега Сенцова і вимагаємо звільнити всіх", - написала вона.

Нагадаємо, також вона заявила, що Україна готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів.