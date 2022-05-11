Украина предложила России новый вариант спасения бойцов с "Азовстали", - Верещук

Украинское правительство разработало новое предложение по спасению военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук .

"В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", - рассказала министр.

Она подчеркнула, что правительство в данный момент прорабатывает разные варианты спасения наших военных.

"Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", - заявила министр.