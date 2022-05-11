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Україна запропонувала Росії новий варіант порятунку бійців з "Азовсталі", - Верещук

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Середа 11 травня 2022 21:18
Україна запропонувала Росії новий варіант порятунку бійців з "Азовсталі", - Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook.com/vereshcuk ukraine)
Автор: РБК-Україна

Український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Як перший крок, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" гуманітарним коридором. Водночас, віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", - розповіла міністр.

Вона наголосила, що уряд наразі опрацьовує різні варіанти порятунку наших військових.

"Жоден з них не ідеальний. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - заявила міністр.

Варто зауважити, що завод "Азовсталь" перебуває в оточенні російських військ. Українські військові тримають оборону незважаючи на переважаючі сили ворога.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом неможливо, тому врятувати наших військових, які перебувають на території заводу, можна лише дипломатичним шляхом.

Представники РФ не мають наміру випускати навіть поранених українських військових. Тому зараз Україна розробляє таке рішення, яке влаштувало б обидві сторони.

Раніше ми повідомляли, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому повідомив, що війська РФ знаходяться на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Там точаться важкі бої.

Також ми писали, що на металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, знаходяться понад 1 тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

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