Украина предложила РФ провести обмен пленных

Украина предложила России 30 марта провести обмен пленных 25 украинцев на 25 осужденных в Украине россиян. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Геращенко также добавила, что Украина готова забрать 19 украинцев с оккупированных территорий и помиловать 72 сепаратиста.

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком - представителем Украины в Трехсторонней контактной группе - направили 16-ое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных", - сказала Геращенко.

Ранее она заявляла, что Украина предлагает ОРДЛО обменять украинских пленных на Донбассе на заключенных сепаратистов.

"Мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает на Донбассе ФСБ и российские марионетки", - сказала Геращенко.

РБК-Украина писало, что украинской стороне 20 марта передали 60 осужденных с временно оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории. Следующая передача запланирована на апрель текущего года.