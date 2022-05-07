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Украина предложила перенести офис ВОЗ из Москвы в Киев, - Ляшко

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Киев, Суббота 07 мая 2022 19:46
Украина предложила перенести офис ВОЗ из Москвы в Киев, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (facebook com viktor.liashko)
Автор: РБК-Украина

Офис ВОЗ в Москве должен быть закрыт и перенесен в Киев. Страна-агрессор не может влиять на мировую сферу здравоохранения.

Об этом во время встречи с главой ВОЗ заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

“Официально предложил перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы - Киев”, - рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что страна агрессор не может одной рукой уничтожать и убивать людей, а другой управлять и принимать решения в сфере здравоохранения.

Также министр поблагодарил ВОЗ за оказанную Украине помощь в обеспечении предоставления медицинских услуг и поставок медицинских изделий.

Напомним, что 38 стран подписали резолюцию, которая предполагает перенос из Москвы офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Также министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее уже призывал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией. Глава ведомства отмечал, что российские оккупанты терроризируют мирное население и медиков.

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