Украина предложила перенести офис ВОЗ из Москвы в Киев, - Ляшко

Офис ВОЗ в Москве должен быть закрыт и перенесен в Киев. Страна-агрессор не может влиять на мировую сферу здравоохранения.

Об этом во время встречи с главой ВОЗ заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко , передает РБК-Украина .

“Официально предложил перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы - Киев”, - рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что страна агрессор не может одной рукой уничтожать и убивать людей, а другой управлять и принимать решения в сфере здравоохранения.

Также министр поблагодарил ВОЗ за оказанную Украине помощь в обеспечении предоставления медицинских услуг и поставок медицинских изделий.