Минздрав Украины призвал ВОЗ прекратить сотрудничество с Россией
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией. Глава ведомства отметил, что российские оккупанты терроризируют мирное население и медиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Виктора Ляшко.
"Я призываю ВОЗ использовать все свои рычаги и прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с врагами человечества - Российской Федерацией", - сказал Ляшко.
Он также призвал гуманитарные организации ООН перенести свои региональные представительства из Москвы. По его словам, страна не может одновременно вести кровавую войну и оказывать влияние на европейскую политику в гуманитарной сфере.
"Российские оккупанты обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, детские дома и мирное население. У нас ежедневно гибнут медицинские работники от действий террористов", - добавил глава Минздрава.
Напомним, 24 февраля Путин 24 объявил войну Украине и ввел на территорию страны российские войска.
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