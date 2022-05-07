Україна запропонувала перенести офіс ВООЗ з Москви до Києва, - Ляшко
Офіс ВООЗ у Москві має бути закритий та перенесений до Києва. Країна-агресор не може впливати на світову галузь охорони здоров'я.
Про це під час зустрічі із головою ВООЗ заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.
"Офіційно запропонував перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до справжнього центру, навколо якого зараз об'єдналися країни Східної Європи - Київ", - розповів чиновник.
Він наголосив, що країна агресор не може однією рукою знищувати та вбивати людей, а іншою управляти та приймати рішення у сфері охорони здоров'я.
Також міністр подякував ВООЗ за допомогу у забезпеченні надання медичних послуг та постачання медичних виробів.
Нагадаємо, що 38 країн підписали резолюцію, яка передбачає перенесення з Москви офісу ВООЗ з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями.
Також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко раніше закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) припинити співпрацю з Росією. Глава відомства зазначав, що російські окупанти тероризують мирне населення та медиків.
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