Украина предложила отсрочить выплаты инвесторам "Укравтодора" и "Укрэнерго"

По его словам, Украина предложила владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму 700 миллионов долларов отсрочить выплаты по ним до конца 2024 года. Идентичное предложение было сделано владельцам ценных бумаг "Укрэнерго" на 825 миллионов долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что такое решение связано с приоритетами бюджетной политики Украины во время войны.

"Сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд. Финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры", - подчеркнул премьер.