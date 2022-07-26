Україна запропонувала відстрочити виплати інвесторам "Укравтодору" та "Укренерго"

За його словами, Україна запропонувала власникам облігацій "Укравтодору" на суму 700 мільйонів доларів відстрочити виплати по них до кінця 2024 року. Ідентична пропозиція була зроблена власникам цінних паперів "Укренерго" на 825 мільйонів доларів.

Шмигаль підкреслив, що таке рішення пов'язане з пріоритетами бюджетної політики України під час війни.

"Зараз держава консолідує всі наявні ресурси для першочергових потреб. Фінансування армії, Підготовка до опалювального сезону, виплата пенсій, відновлення критичної інфраструктури", - підкреслив прем'єр.