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Україна запропонувала відстрочити виплати інвесторам "Укравтодору" та "Укренерго"

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна запропонувала власникам цінних паперів "Укравтодору" і "Укренерго" відстрочити виплати. Кабмін прийняв відповідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, Україна запропонувала власникам облігацій "Укравтодору" на суму 700 мільйонів доларів відстрочити виплати по них до кінця 2024 року. Ідентична пропозиція була зроблена власникам цінних паперів "Укренерго" на 825 мільйонів доларів.

Шмигаль підкреслив, що таке рішення пов'язане з пріоритетами бюджетної політики України під час війни.

"Зараз держава консолідує всі наявні ресурси для першочергових потреб. Фінансування армії, Підготовка до опалювального сезону, виплата пенсій, відновлення критичної інфраструктури", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що західні уряди-кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.

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