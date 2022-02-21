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Украина предложила новый формат переговоров о мире

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 13:25
Украина предложила новый формат переговоров о мире Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести мирные переговоры в новом формате. В него будут входить пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия и Турция.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

По его словам, именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.

"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - сказал Кулеба.

Напомним, Зеленский предложил созвать саммит Совбеза ООН с Украиной, Турцией и Германией.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Владимир Путин согласились на саммит по безопасности, предложенный Макроном.

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Украина Турция ООН Германия Дмитрий Кулеба
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