Украина предложила новый формат переговоров о мире
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести мирные переговоры в новом формате. В него будут входить пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия и Турция.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.
По его словам, именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.
"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - сказал Кулеба.