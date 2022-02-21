Україна запропонувала новий формат переговорів про мир
Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував провести мирні переговори в новому форматі. До нього входитимуть п'ять постійних членів Радбезу ООН, Україна, Німеччина і Туреччина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.
За його словами, саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.
"Ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію і формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина і Туреччина", - сказав Кулеба.