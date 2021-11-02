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Украина предлагала отослать в Литву своих пограничников для защиты от мигрантов, - источник

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Украина пытается оказать посильную помощь европейским соседям из-за кризиса на границах. Страна предложила помочь Литве и живой силой - направить до 100 бойцов для охраны границы с Беларусью.

Об этом говорится в материале "Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине".

Также в начале августа украинские власти направили литовским коллегам "гуманитарку" в виде колючей проволоки для строительства защитных сооружений на своих границах.

"Мы сказали Литве, что можем помочь им своими людьми на определенное время. Но вопрос уперся в финансирование. Сами профинансировать это мы не можем, а у Литвы и "Фронтекса" (агентство ЕС по безопасности границ, - ред.) тоже, к сожалению, была такая позиция, что они нас там не смогут содержать у себя", - сообщил источник издания.

Напомним, экс-посол Украины обьяснил причины "миграционного кризиса" ЕС.

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