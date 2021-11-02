Україна пропонувала відіслати до Литви своїх прикордонників для захисту від мігрантів, - джерело

Україна намагається надати посильну допомогу європейським сусідам через кризу на кордонах. Країна запропонувала допомогти Литві і живою силою - направити до 100 бійців для охорони кордону з Білоруссю.

Про це йдеться в матеріалі " Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні ".

Також на початку серпня українська влада направила литовським колегам "гуманітарку" у вигляді колючого дроту для будівництва захисних споруд на своїх кордонах.

"Ми сказали Литві, що можемо допомогти їм своїми людьми на певний час. Але питання вперлося у фінансування. Самі профінансувати це ми не можемо, а у Литви і "Фронтекса" (агентство ЄС з безпеки кордонів, - ред.) теж, на жаль, була така позиція, що вони нас там не зможуть утримувати у себе", - повідомило джерело видання.