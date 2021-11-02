Проверка ЕС на прочность. Экс-посол Украины обьяснил причины "миграционного кризиса"
Руководители Советского Союза тесно работали с диктаторскими режимами Ближнего Востока и Африки и разрабатывали механизмы "мигрантских штурмов" в отношении европейских стран. Сейчас президент РФ Владимир Путин использует эту тактику для раскола и ослабления ЕС.
Об это заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине".
По его словам, речь идет в целом о "разгроме" Европейского Союза как единого организма.
"Россия хочет показать слабость ЕС. Она уже вовсю на своем пропагандистском телевидении рассказывает, что Евросоюз "беспомощный" и дела можно вести только с отдельными государствами, например, с Германией", - сказал дипломат.