Проверка ЕС на прочность. Экс-посол Украины обьяснил причины "миграционного кризиса"

Руководители Советского Союза тесно работали с диктаторскими режимами Ближнего Востока и Африки и разрабатывали механизмы "мигрантских штурмов" в отношении европейских стран. Сейчас президент РФ Владимир Путин использует эту тактику для раскола и ослабления ЕС.

Об это заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине".