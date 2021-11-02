ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Проверка ЕС на прочность. Экс-посол Украины обьяснил причины "миграционного кризиса"

Новина українською →
Киев, Вторник 02 ноября 2021 14:42
Проверка ЕС на прочность. Экс-посол Украины обьяснил причины "миграционного кризиса" Фото: эксперт оценил назвал причины "миграционного кризиса" (GettyImages)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Руководители Советского Союза тесно работали с диктаторскими режимами Ближнего Востока и Африки и разрабатывали механизмы "мигрантских штурмов" в отношении европейских стран. Сейчас президент РФ Владимир Путин использует эту тактику для раскола и ослабления ЕС.

Об это заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине".

По его словам, речь идет в целом о "разгроме" Европейского Союза как единого организма.

"Россия хочет показать слабость ЕС. Она уже вовсю на своем пропагандистском телевидении рассказывает, что Евросоюз "беспомощный" и дела можно вести только с отдельными государствами, например, с Германией", - сказал дипломат.

Напомним, президент Литвы призвал изменить миграционную политику ЕС из-за потока нелегалов из Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Миграционный кризис в ЕС
NEWS
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине