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Украина предлагает установить базу миссии ОБСЕ в Керчи

Новости » Политика    19.12.2018 - 16:02
Украина предлагает установить базу миссии ОБСЕ в Керчи
Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Марчук напомнил ОБСЕ, что мандат миссии действует на всей Украине

Представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук предложил установить постоянный пункт ОБСЕ в оккупированной Керчи (Крым). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-спикера Рады и участника переговоров Ирины Геращенко.

По ее словам, Марчук обратился к ОБСЕ с предложением начать постоянный мониторинг ситуации в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей. Он также напомнил, что мандат наблюдательной миссии распространяется на всю территорию Украины, следовательно, и на Крым, и на участки украино-российской границы.

Кроме того, Марчук предложил установить постоянный пункт мониторинга миссии ОБСЕ в Керчи.

Украина предлагает установить базу миссии ОБСЕ в Керчи

 

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Он также отметил, что предложил международным партнерам присоединиться к данной инициативе.

Сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер допустил ужесточение санкций против России за агрессию в Керченском проливе.

 

Германия поддерживает расширение санкций против России, - Меркель
Новости Украины Евгений МарчукОБСЕКерчь
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