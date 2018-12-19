Украина предлагает установить базу миссии ОБСЕ в Керчи

Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Марчук напомнил ОБСЕ, что мандат миссии действует на всей Украине

Представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук предложил установить постоянный пункт ОБСЕ в оккупированной Керчи (Крым). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-спикера Рады и участника переговоров Ирины Геращенко.

По ее словам, Марчук обратился к ОБСЕ с предложением начать постоянный мониторинг ситуации в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей. Он также напомнил, что мандат наблюдательной миссии распространяется на всю территорию Украины, следовательно, и на Крым, и на участки украино-российской границы.

Кроме того, Марчук предложил установить постоянный пункт мониторинга миссии ОБСЕ в Керчи.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Он также отметил, что предложил международным партнерам присоединиться к данной инициативе.

Сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер допустил ужесточение санкций против России за агрессию в Керченском проливе.