Україна пропонує встановити базу місії ОБСЄ в Керчі

Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Марчук нагадав ОБСЄ, що мандат місії діє на всій Україні

Представник України в контактній групі Євген Марчук запропонував встановити постійний пункт ОБСЄ в окупованій Керчі (Крим). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-спікера Ради та учасника переговорів Ірини Геращенко.

За її словами, Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів. Він також нагадав, що мандат спостережної місії поширюється на всю територію України, отже, і на Крим, і на ділянки україно-російського кордону.

Крім того, Марчук запропонував встановити постійний пункт моніторингу місії ОБСЄ в Керчі.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку. Він також зазначив, що запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи.

Сьогодні спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер допустив посилення санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці.