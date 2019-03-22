Україна пропонує обміняти полонених з Донбасу на 79 ув’язнених сепаратистів

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Йдеться про звільнення щонайменше 19 полонених

Україна пропонує ОРДЛО обміняти українських полонених на Донбасі на ув’язнених сепаратистів. Про це заявила 22 березня в Києві перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що йдеться про можливість звільнити щонайменше 19 українців, утримуваних у полоні. Відповідна пропозиція звучала на переговорах у Мінську.

"Ми запропонували російській стороні звільнити 79 сепаратистів в обмін на українських полонених, яких утримує на Донбасі ФСБ і російські маріонетки", – сказала Геращенко.

Раніше Геращенко заявила, що засуджений у Російській Федерації український політв’язень Павло Гриб є в усіх списках для обміну з Росією.

РБК-Україна писало, що українській стороні 20 березня передали 60 засуджених з тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території. Наступна передача запланована на квітень поточного року.

Нагадаємо, українська сторона тристоронньої контактної групи в Мінську запропонувала провести обмін полоненими у березні 2019 року.