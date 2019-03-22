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Украина готова обменять Павла Гриба

Новости » Политика    22.03.2019 - 15:01
Украина готова обменять Павла Гриба
Фото: Павел Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Геращенко подчеркнула, что Украина не признает российское судилище над Грибом

Осужденный в Российской Федерации украинский политзаключенный Павел Гриб есть во всех списках для обмена с Россией. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, комментируя приговор Грибу в РФ, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что Украина не признает российское судилище, которое произошло над Грибом.

"Я хочу сказать, что Павел Гриб есть во всех списках, которые мы передаем РФ неоднократно уже 16 раз с требованием немедленного освобождения политзаключенного Кремля Гриба. Очевидно, что мы не признаем судилище, которое произошло над Грибом, так же как и над другими нашими заложниками и политзаключенными", - сообщила Геращенко.

Напомним, МИД Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда РФ от 22 марта об осуждении гражданина Украины Павла Гриба до шести лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня ростовский суд приговорил его к шести годам колонии якобы за призывы к теракту в Сочи. Украинец свои вину отрицает, приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Добавим, Гриб после оглашения приговора объявил голодовку.

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Новости Украины Ирина ГеращенкообменПавел Гриб
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