Украина готова обменять Павла Гриба

Фото: Павел Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Геращенко подчеркнула, что Украина не признает российское судилище над Грибом

Осужденный в Российской Федерации украинский политзаключенный Павел Гриб есть во всех списках для обмена с Россией. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, комментируя приговор Грибу в РФ, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что Украина не признает российское судилище, которое произошло над Грибом.

"Я хочу сказать, что Павел Гриб есть во всех списках, которые мы передаем РФ неоднократно уже 16 раз с требованием немедленного освобождения политзаключенного Кремля Гриба. Очевидно, что мы не признаем судилище, которое произошло над Грибом, так же как и над другими нашими заложниками и политзаключенными", - сообщила Геращенко.

Напомним, МИД Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда РФ от 22 марта об осуждении гражданина Украины Павла Гриба до шести лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня ростовский суд приговорил его к шести годам колонии якобы за призывы к теракту в Сочи. Украинец свои вину отрицает, приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Добавим, Гриб после оглашения приговора объявил голодовку.