Украина предлагает ОАЭ признать документы о COVID-вакцинации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Кулеба предложил ОАЭ признать украинский COVID-сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

"Дмитрий Кулеба предложил шейху Абдулле бин Заеду Аль Нагаяну заключить договоренность Украины и ОАЭ о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 для упрощения условий поездок граждан", - рассказали в МИД.

Кулеба и глава МИД ОАЭ также обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты в удобное время.