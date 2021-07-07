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Украина и Дания договариваются о взаимном признании COVID-сертификатов

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Среда 07 июля 2021 20:11
Украина и Дания договариваются о взаимном признании COVID-сертификатов Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод. В ходе встречи главы ведомств обсудили возможность взаимного признания COVID-сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В частности, Кулеба предложил датскому коллеге заключить соглашение между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.

Напомним, ранее глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что страна признает украинские COVID-сертификаты.

Ранее стало известно, с какими странами Украина ведет переговоры по поводу признания COVID-сертификатов.

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Дания Дмитрий Кулеба сертификаты Вакцинация
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