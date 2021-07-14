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Украина предлагает ОАЭ признать документы о COVID-вакцинации

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Украина, Среда 14 июля 2021 19:37
Украина предлагает ОАЭ признать документы о COVID-вакцинации Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Кулеба предложил ОАЭ признать украинский COVID-сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба предложил шейху Абдулле бин Заеду Аль Нагаяну заключить договоренность Украины и ОАЭ о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 для упрощения условий поездок граждан", - рассказали в МИД.

Кулеба и глава МИД ОАЭ также обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты в удобное время.

Напомним, ранее в МИД рассказали, когда в Украине заработают цифровые COVID-сертификаты.

Кроме того, Украина начала переговоры с Данией о признании украинского COVID-сертификата.

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Объединенные Арабские Эмираты Дмитрий Кулеба сертификаты Коронавирус Вакцинация
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