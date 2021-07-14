Україна пропонує ОАЕ визнати документи про COVID-вакцинацію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Кулеба запропонував ОАЕ визнати український COVID-сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України .

"Дмитро Кулеба запропонував шейху Абдуллі бін Заїду Аль Нагаяну укласти домовленість України та ОАЕ про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 для спрощення умов поїздок громадян", - розповіли в МЗС.

Кулеба та глава МЗС ОАЕ також обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити у зручний час.