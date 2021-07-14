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Україна пропонує ОАЕ визнати документи про COVID-вакцинацію

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Україна, Середа 14 липня 2021 19:37
Україна пропонує ОАЕ визнати документи про COVID-вакцинацію Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Кулеба запропонував ОАЕ визнати український COVID-сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Дмитро Кулеба запропонував шейху Абдуллі бін Заїду Аль Нагаяну укласти домовленість України та ОАЕ про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 для спрощення умов поїздок громадян", - розповіли в МЗС.

Кулеба та глава МЗС ОАЕ також обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити у зручний час.

Нагадаємо, раніше у МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють цифрові COVID-сертифікати.

Крім того, Україна почала переговори з Данією про визнання українського COVID-сертифікату.

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Об'єднані Арабські Емірати Дмитро Кулеба сертификаты Коронавірус Вакцинація
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