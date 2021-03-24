Украина пожаловалась США на отчет Ирана по катастрофе МАУ

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин пожаловался спецпредставителю Госдепа США по вопросам Ирана Роберту Малли на технический отчет по расследованию катастрофы МАУ . Разговор представителей Украины и США состоялась сегодня.

Енин рассказал представителю США, что расследование катастрофы МАУ было проведено Ираном ненадлежащим образом, поэтому отчет не отражает ряд важных фактов. Он также указал на то, что Иран обязан обеспечить беспристрастное судопроизводство.

Малли в ответ заявил о готовности привлечь необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности за уничтожение украинского самолета в январе 2020 года.

Самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана 8 января 2020 года. В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что самолет был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "вражеская цель".