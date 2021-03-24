Украина пожаловалась США на отчет Ирана по катастрофе МАУ

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин пожаловался спецпредставителю Госдепа США по вопросам Ирана Роберту Малли на технический отчет по расследованию катастрофы МАУ. Разговор представителей Украины и США состоялась сегодня.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Енин рассказал представителю США, что расследование катастрофы МАУ было проведено Ираном ненадлежащим образом, поэтому отчет не отражает ряд важных фактов. Он также указал на то, что Иран обязан обеспечить беспристрастное судопроизводство.
Малли в ответ заявил о готовности привлечь необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности за уничтожение украинского самолета в январе 2020 года.
Самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана 8 января 2020 года. В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что самолет был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "вражеская цель".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал технический отчет Ирана, подчеркнув, что Тегеран не учел замечания Киева. Он назвал этот отчет циничной попыткой скрыть истинные причины катастрофы МАУ.
В Министерстве иностранных дел Украины также заявили, что технический отчет не соответствует международным конвенциям.