Украина потребует от России 300 млрд долларов репараций

Сообщается, что на Генеральной Ассамблее ООН Украина собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

"Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", - сказал Малюська.

При этом, как отмечает издание, потери, понесенные Украиной от полномасштабного вторжения России, оцениваются гораздо выше. Однако сумма в 300 млрд долларов соответствует активам Центробанка России в странах G7, замороженных из-за санкций.

Киев потребовал доступ к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.