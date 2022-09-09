UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина потребует от России 300 млрд долларов репараций

Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина будет добиваться от России репараций в размере 300 млрд долларов в связи с ущербом, который был насенен из-за полномасштабного вторжения.

Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что на Генеральной Ассамблее ООН Украина собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

"Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", - сказал Малюська.

При этом, как отмечает издание, потери, понесенные Украиной от полномасштабного вторжения России, оцениваются гораздо выше. Однако сумма в 300 млрд долларов соответствует активам Центробанка России в странах G7, замороженных из-за санкций.

Киев потребовал доступ к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.

Напомним, для Украины уже зарезервировали 300 млрд долларов, которые ранее принадлежали российскому Центробанку.

При этом убытки от войны в Украине составят не менее 1 трлн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация