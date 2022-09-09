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Україна вимагатиме від Росії 300 млрд доларів репарацій

Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна буде домагатися від Росії репарацій у розмірі 300 млрд доларів у зв'язку зі збитками, які були нанесений через повномасштабне вторгнення.

Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що на Генеральній Асамблеї ООН Україна збирається домогтися прийняття резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за весь збиток, який Росія завдала Україні своєю агресивною війною", - сказав Малюська.

При цьому, як зазначає видання, втрати, понесені Україною від повномасштабного вторгнення Росії, оцінюються набагато вище. Однак сума в 300 млрд доларів відповідає активам Центробанку Росії в країнах G7, заморожених через санкції.

Київ запросив доступ до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств і конфіскованої власності російських олігархів.

Нагадаємо, для України вже зарезервували 300 млрд доларів, які раніше належали російському Центробанку.

При цьому збитки від війни в Україні складуть не менше 1 трлн доларів.

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