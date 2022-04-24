ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия за время войны нанесла ущерб в 1 трлн долларов, - советник Зеленского

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 20:21
Россия за время войны нанесла ущерб в 1 трлн долларов, - советник Зеленского Олег Устенко (twitter.com.focusua)
Автор: Татьяна Самарук

Советника президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в первую неделю войны Украина получила убытков на около 100 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Устенка в телемарафоне.

По его словам, 100 млрд долларов это то, что было уничтожено оккупантами в активах и эта цифра каждый день увеличиваются

Отмечается, что с дополнительными убытками это около 1 трлн долларов.

"Сейчас я бы ориентировался на сумму 650 млрд долларов. Это то, что уничтожено в наших активах. А с дополнительными убытками это около 1 трлн долларов. И именно на такую цифру надо ориентироваться. И именно такая цифра должна быть компенсирована РФ после нашей победы, - сказал Устенко.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского заявили, что ущерб из-за вторжения РФ превысил 100 млрд долларов.

Также Устенко сообщал, что РФ навсегда потеряла замороженные золотовалютные резервы.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Устенко
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает