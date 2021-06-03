Украина потребовала включить ее в переговоры по "Северному потоку-2"

Украина потребовала от Германии и США включить ее в переговоры по газопроводу "Северный поток-2" . Киев хочет иметь право голоса в этом вопросе.

Об этом в комментарии Die Welt заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Северный поток-2" - удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия переговорах Германии и США по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса", - отметил Мельник.

По его словам, еще во вторник украинская сторона направила соответствующую просьбу правительству Германии.

"Было бы абсолютной катастрофой прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном за счет Украины", - добавил посол.