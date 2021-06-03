ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доходы от "Северного потока-2" будут идти на танки и ракеты России, - посол Польши в Украине

Новина українською →
Киев, Четверг 03 июня 2021 11:57
Доходы от "Северного потока-2" будут идти на танки и ракеты России, - посол Польши в Украине Фото: посол Польши в Украине Бартош Цихоцки (facebook com kyivhistorymuseum)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцки заявил, что газопровод "Северный поток-2" - это мощный инструмент в руках России. Наивно было бы считать, что Российская Федерация его не использует в своих целях.

Об этом заявил посол в интервью "Главкому".

По его словам, возмущает, что этот проект реализуется во время вооруженной агрессии против Грузии и Украины.

"Мы должны понимать, что денежные прибыли, которые они будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России", - заявил польский посол.

Польша, по словам посла, планирует и в дальнейшем работать в том направлении, чтобы убедить союзников, в частности Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать.

Напомним, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2". Она заявила, что российский газопровод угрожает Украине.

В то же время, в компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод, уверены, что "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Северный поток-2 Российская Федерация Украина
NEWS
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях