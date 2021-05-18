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США откажутся от санкций против руководства "Северного потока-2", - Axios

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Вашингтон, Вторник 18 мая 2021 21:35
США откажутся от санкций против руководства "Северного потока-2", - Axios Фото: США откажутся от санкций против руководства "Северного потока-2" (flickr.com/stillwellmike)
Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена отказаться от санкций против руководства компании, ответственной за строительство российского газопровода "Северный поток-2". В частности, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, наблюдающих за прокладкой российского газопровода "Северный поток 2" в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что данное решение указывает на то, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода, и подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Байден при согласовании действий с риторикой по ужесточению подхода к России.

Отмечается, что Государственный департамент США в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в "Северном потоке-2", против которых необходимо ввести санкции.

Источники, знакомые с подготовкой доклада, сообщили порталу, что Госдепартамент планирует призвать к санкциям против нескольких российских судов.

Госдепартамент также признает, что корпорация Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину и бывший сотрудник восточногерманской разведки Маттиас Варниг, занимаются деятельностью, подпадающей под санкции. Однако Государственный департамент откажется от применения ограничений, ссылаясь на национальные интересы США.

"Этот запланированный шаг также создает странную ситуацию, в которой администрация Байдена будет применять санкции к судам, участвующим в строительстве "Северного потока - 2", но откажется применять санкции к фактической компании, отвечающей за проект", - говорится в сообщении.

Источники, близкие к ситуации, говорят, что высокопоставленные чиновники США приняли решение, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, - это ввести санкции против немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена, в свою очередь, не желает разрывать свои отношения с Германией из-за "Северного потока - 2".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.

В апреле вице-премьер-министр в правительстве Российской Федерации Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен в этом году. Но точной даты введения в эксплуатацию пока нет.

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