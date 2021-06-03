ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна вимагає включити її в переговори щодо "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Берлін, Четвер 03 червня 2021 16:29
Україна вимагає включити її в переговори щодо "Північного потоку-2" Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany MFA gov ua)
Автор: РБК-Україна

Україна вимагає від Німеччини і США включити її в переговори щодо газопроводу "Північний потік-2". Київ хоче мати право голосу в цьому питанні.

Про це в коментарі Die Welt заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Північний потік-2" - удар в саме серце України: як з точки зору економіки, так і насамперед безпеки. Саме тому Україна вимагає участі в переговорах Німеччини та США щодо цього вкрай небезпечного проекту. Ми повинні сидіти за одним столом і мати право голосу", - зазначив Мельник.

За його словами, ще у вівторок українська сторона направила відповідне прохання уряду Німеччини.

"Було б абсолютною катастрофою насамперед для взаємної довіри, якщо цей гешефт буде досягнуто між Берліном і Вашингтоном за рахунок України", - додав посол.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України прийняла звернення до США і Євросоюзу про введення санкцій за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

До цього західні ЗМІ з посиланням на джерела заявляли, що США відмовляться від санкцій проти керівництва "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Германия Північний потік-2
NEWS
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях