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Украина потеряла связь с портом Мариуполя

Автор: Роман Мирончук

Администрация портов Украины потеряла связь с Мариупольским филиалом. Пока только два порта Украины - Измаил и Рени - могут перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками. Мариуполь в осаде уже 13 суток", - говорится в сообщении.

При этом в Мариуполе гуманитарная катастрофа - нет газа, тепла, света, воды, и практически нет мобильной связи. В настоящее время известно о многочисленных разрушениях в городе. Состояние порта, как и судьба портовиков, неизвестна.

Напомним, российские оккупанты взяли под контроль гумконвой, который следовал в Мариуполь из Запорожья. При этом на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак гумконвой разворовывался российскими военными.

Мы также писали о том, под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен. Остальные российские захватчики сбежали.

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