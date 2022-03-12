ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты взяли под контроль гумконвой, который следовал в Мариуполь

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 12 марта 2022 21:39
Российские оккупанты взяли под контроль гумконвой, который следовал в Мариуполь
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска в Токмаке взяли под контроль гуманитарный конвой, который 12 марта отправился из Запорожья в Мариуполь. По состоянию на 18:00 наблюдалось прохождение головой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

"В Токмаке российский патруль взял конвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 было отмечено прохождение главой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, гуманитарный конвой, отправившийся в Мариуполь, на всем пути следования, контролируемого российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, насильственно изымавшими продукты питания, одежду, предметы личной гигиены.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит