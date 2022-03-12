Под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен

Украинские пограничники в своем секторе мужественно отбили наступление русских войск. В частности, в результате боя погибли 15 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Несмотря на то, что с подразделениями в Мариуполе не всегда есть связь, пограничники, которые защищают город, убеждают, что их боевой дух высок и они вместе с побратимами из ВСУ, НГУ и других сил обороны чувствуют поддержку горожан и всеми силами готовы защищать их и Украину", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы в результате боя ликвидировали 15 российских военнослужащих, а двоих взяли в плен.

Ранее мы сообщали, что под Киевом "кадыровцы" расстреляли 12 раненых оккупантов.

Также мы писали, что в Запорожской области российский танк переехал "Таврию". В результате погибли двое мужчин и ребенок.

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