ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 12 марта 2022 21:02
Под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен Пограничники уничтожили 15 оккупантов (facebook.com.DPSUkraine)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские пограничники в своем секторе мужественно отбили наступление русских войск. В частности, в результате боя погибли 15 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Украинские бойцы в результате боя ликвидировали 15 российских военнослужащих, а двоих взяли в плен.

Отмечается, что остальные оккупанты сбежали.

"Несмотря на то, что с подразделениями в Мариуполе не всегда есть связь, пограничники, которые защищают город, убеждают, что их боевой дух высок и они вместе с побратимами из ВСУ, НГУ и других сил обороны чувствуют поддержку горожан и всеми силами готовы защищать их и Украину", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что под Киевом "кадыровцы" расстреляли 12 раненых оккупантов.

Также мы писали, что в Запорожской области российский танк переехал "Таврию". В результате погибли двое мужчин и ребенок.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Вторжение России в Украину
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит