ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина потеряла связь с портом Мариуполя

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 13 марта 2022 02:24
Украина потеряла связь с портом Мариуполя Фото: Украина потеряла связь с портом Мариуполя (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Администрация портов Украины потеряла связь с Мариупольским филиалом. Пока только два порта Украины - Измаил и Рени - могут перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками. Мариуполь в осаде уже 13 суток", - говорится в сообщении.

При этом в Мариуполе гуманитарная катастрофа - нет газа, тепла, света, воды, и практически нет мобильной связи. В настоящее время известно о многочисленных разрушениях в городе. Состояние порта, как и судьба портовиков, неизвестна.

Напомним, российские оккупанты взяли под контроль гумконвой, который следовал в Мариуполь из Запорожья. При этом на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак гумконвой разворовывался российскими военными.

Мы также писали о том, под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен. Остальные российские захватчики сбежали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы