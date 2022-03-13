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Україна втратила зв'язок з портом Маріуполя

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Маріуполь, Неділя 13 березня 2022 02:24
Україна втратила зв'язок з портом Маріуполя Фото: Україна втратила зв'язок з портом Маріуполя (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Адміністрація портів України втратила зв'язок з Маріупольською філією. Поки тільки два порти України - Ізмаїл і Рені - можуть перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету Міністрів.

"Вже кілька днів співробітники Адміністрації морських портів України не можуть зв'язатися з азовськими портовиками. Маріуполь в облозі вже 13 діб", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Маріуполі гуманітарна катастрофа - немає газу, тепла, світла, води, і практично немає мобільного зв'язку. В даний час відомо про численні руйнування в місті. Стан порту, як і доля портовиків, невідома.

Нагадаємо, російські окупанти взяли під контроль гумконвой, який прямував до Маріуполя із Запоріжжя. При цьому на кожному блок-посту в населений пункт Токмак гумконвой розкрадався російськими військовими.

Ми також писали про те, під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів і ще 2 взяли в полон. Решта російських загарбників втекли.

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