Украина за последний месяц получила рекордный объем международной помощи

Финансирование государственного бюджета Украины за счет внешних источников в августе 2022 года составило 4,69 млрд долларов. По официальному курсу это составляет 172 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

По данным, которые получил депутат, внутренние поступления составили примерно 134 млрд грн. Железняк сообщил, что налоговые поступления составили 63 млрд гривен, таможенные - 30 млрд грн, "военные облигации" - 10,8 млрд грн, еще 30 млрд грн "напечатал" НБУ. "То есть за август месяц имеем рекордные поступления, суммарно внешние и внутренние ресурсы 305,6 млрд грн", - написал он.