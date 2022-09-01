Украина за последний месяц получила рекордный объем международной помощи
Финансирование государственного бюджета Украины за счет внешних источников в августе 2022 года составило 4,69 млрд долларов. По официальному курсу это составляет 172 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.
По данным, которые получил депутат, внутренние поступления составили примерно 134 млрд грн.
Железняк сообщил, что налоговые поступления составили 63 млрд гривен, таможенные - 30 млрд грн, "военные облигации" - 10,8 млрд грн, еще 30 млрд грн "напечатал" НБУ.
"То есть за август месяц имеем рекордные поступления, суммарно внешние и внутренние ресурсы 305,6 млрд грн", - написал он.
Напомним, 24 августа в государственный бюджет Украины поступили 3 млрд долларов гранта от США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.