В бюджет поступили 3 млрд долларов от США, - Шмыгаль

В государственный бюджет Украины поступили 3 млрд долларов гранта от США. Это первый транш из запланированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Денис Шмыгаля в Telegram .

"Сегодня в госбюджет через механизм Мирового банка поступили еще 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов", - отметил он.

Это первый транш из 4,5 млрд долларов, которые получила Украина для прямой бюджетной поддержки.