Україна за останній місяць отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги

Фінансування держаного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року склало 4,69 млрд доларів. За офіційним курсом це становить 172 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.

За даними, які отримав депутат, внутрішні надходження склали приблизно 134 млрд грн. Железняк повідомив, що податкові надходження склали 63 млрд гривень, митні - 30 млрд грн, "військові облігації" - 10,8 млрд грн, ще 30 млрд грн "надрукував" НБУ. "Тобто за серпень місяць маємо рекордні надходження, сумарно зовнішні та внутрішні ресурси 305,6 млрд грн", - написав він.