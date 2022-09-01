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Україна за останній місяць отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 10:27
Україна за останній місяць отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги Фото: допомога Заходу Україні у серпні досягла 4,7 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Фінансування держаного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року склало 4,69 млрд доларів. За офіційним курсом це становить 172 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.

За даними, які отримав депутат, внутрішні надходження склали приблизно 134 млрд грн.

Железняк повідомив, що податкові надходження склали 63 млрд гривень, митні - 30 млрд грн, "військові облігації" - 10,8 млрд грн, ще 30 млрд грн "надрукував" НБУ.

"Тобто за серпень місяць маємо рекордні надходження, сумарно зовнішні та внутрішні ресурси 305,6 млрд грн", - написав він.

Нагадаємо, 24 серпня до державного бюджету України надійшли 3 млрд доларів гранту від США.

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