Украина может попытаться деоккупировать Херсон без боевых действий, - Sky News

Украинские военные могут освободить Херсон от оккупации, угрожая окружить 20 тысяч российских военных в регионе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Бывший генеральный директор Королевского Института Объединенных вооруженных сил и профессор Майкл Кларк заявил, что контрнаступление Украины идет быстро и с большим наступлением.
"Я думаю, что они хотели бы окружить 20 000 или около того российских войск, которые находятся к западу от Днепра", - заявил Кларк.
По словам Кларка, если украинским бойцам удастся окружить регион, россияне будут вынуждены вывести войска из города без боевых действий.
"Они не хотят бомбить город, и поэтому они смогут вернуть Херсон, просто проведя это быстрое наступление, которое грозит окружением 20 000 солдатам", - добавил бывший гендиректор Королевского Института Объединенных вооруженных сил.
Комментируя решение главы Кремля Владимира Путина не посещать похороны Михаила Горбачева Кларк заявил, что президент России не хочет, чтобы его ассоциировали с бывшим советским лидером.
"Горбачев олицетворяет собой все то, что Путин пытается вернуть назад", - заметил Кларк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ порвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.