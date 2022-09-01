Украина может попытаться деоккупировать Херсон без боевых действий, - Sky News

Бывший генеральный директор Королевского Института Объединенных вооруженных сил и профессор Майкл Кларк заявил, что контрнаступление Украины идет быстро и с большим наступлением.

"Я думаю, что они хотели бы окружить 20 000 или около того российских войск, которые находятся к западу от Днепра", - заявил Кларк.

По словам Кларка, если украинским бойцам удастся окружить регион, россияне будут вынуждены вывести войска из города без боевых действий.

"Они не хотят бомбить город, и поэтому они смогут вернуть Херсон, просто проведя это быстрое наступление, которое грозит окружением 20 000 солдатам", - добавил бывший гендиректор Королевского Института Объединенных вооруженных сил.

Комментируя решение главы Кремля Владимира Путина не посещать похороны Михаила Горбачева Кларк заявил, что президент России не хочет, чтобы его ассоциировали с бывшим советским лидером.

"Горбачев олицетворяет собой все то, что Путин пытается вернуть назад", - заметил Кларк.